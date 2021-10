La hausse de l’avantage fiscal sur les dons a manqué son but

En juin 2020, l’exécutif fédéral, alors dirigé par Sophie Wilmès et avec Alexander De Croo comme ministre des Finances, avait adopté une mesure "visant particulièrement le secteur associatif et permettant d’aider les ONG et les organisations à but non lucratif dont les activités d’intérêt général avaient été durement touchées par la crise". Il s’agissait de porter de 45% à 60% le taux permettant de calculer la réduction d’impôt accordée aux contribuables pour les dons en faveur de ces organisations caritatives.