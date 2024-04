La suppression de la déclaration d'impôts "papier" reportée de trois ans

Déclaration fiscale 2023

La loi obligeant les particuliers et les entreprises à ne communiquer que par voie numérique avec les autorités fiscales à partir de 2025 a été annulée la semaine dernière. Selon cette loi adoptée en 2021, toutes les communications entre le fisc et les particuliers ou les entreprises (déclarations d'impôts, déclarations TVA et oppositions aux procédures notamment) doivent être exclusivement numériques, via l'eBox et MyMinfin.

"La date butoir du 1ᵉʳ janvier 2025 est beaucoup trop proche pour que nous puissions créer toute la capacité numérique nécessaire. Mais ni les entreprises ni les particuliers ne sont pas non plus tout à fait prêts à passer au tout numérique dès maintenant", estime le SPF Finances.

La déclaration "papier" a presque disparu dans les entreprises

137 déclarations papier En 2022, près de 470.000 entreprises belges ont déclaré leurs impôts via MyMinFin, contre seulement 137 sur papier.

Les chiffres les plus récents montrent qu'en 2022, près de 3 millions de Belges ont déclaré leurs impôts via MyMinfin, tandis que 276.528 ont encore rempli leur déclaration sur papier. Au sein des entreprises, l'écart est encore plus grand : 467.957 ont déclaré leurs impôts par voie électronique, tandis qu'à peine 137 l'ont encore fait sur papier. Pour les déclarations de TVA, le chiffre est de 4.054.595 déclarations électroniques, contre 12.762 déclarations papier.

"Ainsi, bien que la majorité utilise déjà la voie électronique, il reste des particuliers et des entreprises qui font encore leurs déclarations sur papier", déclare Julie Leroy, conseillère fiscale au département d'études de l'Unizo. "C'est une bonne chose que l'introduction de la loi soit reportée pour laisser plus de temps au développement des plates-formes du SPF Finances. Mais tout le monde n'est pas encore passé au numérique et il faut y prêter suffisamment d'attention".

Report au 1er janvier 2028

La date limite d'entrée en vigueur de la loi sera reportée au 1ᵉʳ janvier 2028. L'obligation de communiquer numériquement avec l'administration fiscale sera introduite progressivement. Elle entrera probablement en vigueur plus tôt pour les entreprises que pour les particuliers, par exemple", précise Julie Leroy.

Actuellement, les particuliers peuvent déjà utiliser l'eBox numérique pour recevoir tous les documents de l'administration fiscale et MyMinfin pour introduire leur déclaration d'impôts. Lorsque vous activez votre eBox, le SPF Finances part du principe que vous ne voulez recevoir que des communications numériques. Mais si vous ne l'activez pas, la communication continue à se faire sur papier", explique-t-elle.

le SPF Finances doit encore préciser aux entrepreneurs les questions couvertes par la communication numérique obligatoire et celles qui ne le sont pas.

L'obligation est également prévue pour les entreprises, via l'eBox Entreprise et MyMinfin. Elles devront non seulement déposer leur déclaration à l'IPP (personnes physiques, pour les entreprises unipersonnelles) et à l'ISOC (sociétés) par voie électronique, mais aussi leur déclaration TVA. "Même si elles souhaitent introduire une réclamation après que l'administration fiscale a modifié un élément de la déclaration et envoyé un avis d'imposition rectificatif, elles devront le faire par voie numérique", explique Julie Leroy.