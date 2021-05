Au chômage temporaire en 2020? Gare à la surprise fiscale

Le précompte professionnel est retenu lors du versement des allocations de chômage et des éventuelles allocations complémentaires; les cotisations de sécurité sociale ne doivent pas être payées. Le tarif ordinaire du précompte professionnel est de 26,75%, mais pour les allocations de chômage versées par l’Onem du 1er mai à la fin de 2020, ce taux a été ramené à 15%. L’objectif était de permettre aux bénéficiaires de disposer de plus de revenus nets mensuels pendant la crise du covid . Cette réduction temporaire du taux de précompte professionnel n’était toutefois pas applicable si des allocations complémentaires étaient payées par votre employeur ou par un fonds.

Réduction d’impôt de 1.828,41 euros au maximum

Tout comme votre salaire, les allocations de chômage sont imposées aux tarifs d’imposition progressifs habituels (de 25 à 50%, hors centimes additionnels communaux). Aucune distinction n’est faite entre le chômage corona et le chômage ordinaire, le chômage temporaire ou non.

Pour les revenus de remplacement – et donc les allocations de chômage –, il peut y avoir une réduction d’impôt spécifique. Le calcul de la réduction d’impôt est techniquement complexe et dépend d’un certain nombre de facteurs.

Elle se compose de deux parties: une réduction de base et, éventuellement, une réduction complémentaire. Si vous travailliez au début de l’année 2020 et que vous avez bénéficié du chômage temporaire en raison de la crise du coronavirus, vous n’aurez droit qu’à la réduction de base. Elle s’élève à un maximum de 1.828,41 euros, mais sera réduite en fonction de vos autres revenus. Si votre allocation de chômage et votre allocation complémentaire ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble de votre revenu imposable, la réduction d’impôt sera très limitée, voire nulle. Il n’y a plus de réduction d’impôt dès que vous avez un revenu imposable d’au moins 29.600 euros en 2020. Notez que votre revenu imposable ne tient pas compte de vos seuls revenus professionnels, mais aussi de tous les autres revenus imposables provenant, par exemple, de vos biens immobiliers et autres placements.