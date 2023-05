Quels impôts payez-vous dans votre commune?

Ces centimes additionnels désignent une taxe complémentaire au montant de base. Ils déterminent ainsi une grande partie de votre précompte immobilier, puisque ce sont les communes qui prélèvent la plus grande part, avant la Région et la province.

Ce n'est pas parce que les centimes additionnels sont plus bas dans une commune voisine que votre montant final de précompte immobilier sera plus élevé. De fait, dans certaines communes, le montant initial du revenu cadastral (RC) non indexé, qui sert de base au calcul du précompte immobilier, est historiquement élevé. C'est par exemple le cas à Uccle, où les centimes additionnels sont plus bas qu'à Forest, mais où le RC de base est historiquement plus haut que chez sa voisine forestoise.

Notez qu'en Flandre, le montant des centimes additionnels communaux et provinciaux est plus bas qu'à Bruxelles et en Wallonie. Cela s'explique par le fait que le taux prélevé par la Région flamande (3,97%) est plus élevé que dans les deux autres Régions (1,25%), ce qui, in fine, équilibre la balance.