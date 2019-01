Comment dénicher de bonnes affaires en Bourse

Quelles sont les alternatives?

Les défauts du PER ont amené les analystes à s’intéresser à d’autres méthodes de valorisation.

EV/Ebitda

Certains préfèrent opter pour un numérateur différent, plus complet: au lieu de se baser uniquement sur le cours de Bourse, on y ajoute l’endettement net par action. On obtient ainsi la valeur d’entreprise, ou "entreprise value" (EV).

Concernant le dénominateur, à savoir le bénéfice net par action, beaucoup d’encre a également coulé sur ce sujet. "En fait, on s’est rendu compte que l’on pouvait presque en faire ce que l’on voulait, relate Michel Ernst. Il y a tellement d’éléments qui peuvent modifier le bénéfice net: une charge fiscale différente, des amortissements mis en place autrement, etc." Pour une évaluation plus fine de l’évolution d’une société année après année, les analystes ont donc remonté le compte de résultat pour atteindre l’Ebitda (cash-flow opérationnel). "Le gros avantage de l’Ebitda, c’est qu’on peut comparer des sociétés de continents différents, mais également de secteurs différents", estime Michel Ernst. On obtient au final un tout nouveau ratio: le rapport valeur d’entreprise sur Ebitda, ou EV/Ebitda.

Free cash-flow

D’autres analystes poussent encore plus loin le processus, se focalisant entre autres sur la capacité d’une entreprise à verser des dividendes. "Analyser sa capacité à générer des free cash-flows est à mon sens plus intéressant et pertinent, parce que c’est cela qui permet de payer les actionnaires et les créanciers", estime Marc Ernaelsteen. "Le bénéfice, c’est une opinion, alors que les free cash-flows, c’est un fait", abonde Arnaud Delaunay. L’analyste pense que les multiples de valorisation par free cash-flow vont être beaucoup plus justes. Il cite à ce propos une étude de FactSet, selon laquelle le ratio "free cash-flow yield" présente un meilleur retour sur investissement que le rapport cours/bénéfice.

PEG

Il existe bien entendu d’autres variantes, d’autres ratios pour valoriser une entreprise. Certains investisseurs se souviendront du price/earning on growth (PEG), soit le rapport cours/bénéfice rapporté au taux de croissance et qui était très utilisé au début des années 2000. "C’était pour justifier la valorisation très élevée des sociétés technologiques, rappelle Youry Huygen. Je me souviens qu’à l’époque, certaines valeurs se négociaient avec un rapport cours/bénéfice de 100, voire 150". Si elles pouvaient justifier une croissance de 50% pendant plusieurs années, on arrivait alors à un PEG de 2. "Le mieux, c’était d’avoir un PEG de 1". Aujourd’hui, ce ratio est cependant moins utilisé, notamment pour les fameuses FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google).