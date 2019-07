"Si j'avais un budget illimité, je me laisserais tenter par un voyage vers la Lune ou vers Mars" (Didier Reynders)

Bio express

• Membre du MR

• Ucclois, il est né à Liège

• Licencié en droit (ULg) et détenteur d’un certificat de politique économique

• Vice-Premier ministre

• Ministre de la Défense et des Affaires étrangères et européennes, en charge de Beliris et des Institutions culturelles

• Il donne cours en politique économique (UCL) et en relations internationales (ULB)

• De 1999 à 2011, il a été ministre fédéral des Finances à six reprises

• Il pratique la marche et le vélo

• Il préside un club de golf plus qu’il ne joue