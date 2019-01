Auto, moto, vélo, trottinettes… Ce qu'il faut savoir pour changer vos habitudes

Que vous vouliez acheter une voiture, investir dans un vélo ou vous mettre aux trottinettes électriques en libre-service, retrouvez tous les contenus de L’Echo pour vous aider dans vos démarches.

Le Salon de l’Auto nous rappelle cette réalité: les Belges passent toujours plus de temps dans les bouchons. Touring Mobilis a comptabilisé des embouteillages de plus de 100 kilomètres durant 1.588 heures en Belgique en 2018, ou 66 jours pleins, soit 8 jours de plus qu'en 2017.

Dans le même temps, 11% des travailleurs du secteur privé combinent vélo et voiture pour leurs déplacements professionnels, d’après une étude publiée début janvier par Acerta. Une proportion en constante augmentation.

Quel que soit votre cas, nous avons rassemblé une série d'articles pour vous aider. Des meilleurs crédits auto-motovéloces aux nouveaux services de mobilité en libre-service en passant par les jeunes start-ups belges qui investissent le marché du vélo, voici les bons plans de L'Echo.

Je veux acheter une voiture

• -29% sur une Golf, -35% sur une Clio ou une Corsa,… Le Salon est l’occasion de faire des bonnes affaires. Voici un aperçu des réductions sur les dix voitures préférées des Belges.

• Qui dit achat dit souvent crédit. Le meilleur taux pour votre nouvelle voiture est de 0,65%, mais il pourrait encore baisser. Faites jouer la concurrence!

• Envie de passer à l’électrique? Cette motorisation est souvent plus coûteuse. Voici comment vous pouvez la financer le plus avantageusement.

Je veux une voiture en leasing

Le leasing privé à la cote et le Salon permet aux constructeurs de sortir leurs offres les plus alléchantes. C’est notamment le cas de Fiat qui permet – par exemple - de rouler en Fiat 500 à partir de 164 euros par mois (tous frais compris hors carburant) moyennant un paiement initial de 639 euros.

Mais attention, le leasing privé peut réserver de mauvaises surprises. Voici ce que vous devez savoir avant de vous lancer.

Je veux mettre ma voiture à la casse

Situation politique oblige, le budget mobilité est retardé. Cette nouvelle législation, fortement attendue par tous les acteurs du secteur, pourrait cependant être votée en février et entrer en vigueur en mars. Elle offre aux travailleurs qui disposent d’une voiture de société la possibilité de l’échanger contre un modèle moins polluant (maximum 95 grammes de CO2 au kilomètre) et de consacrer le budget ainsi libéré à des moyens de mobilité durable (vélo, transports en commun, voitures partagées, etc.) ou même au paiement de leur loyer (ou intérêts d’un emprunt hypothécaire) s’ils habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail.

Vous ne voulez pas attendre? Voici des alternatives pour vos futurs déplacements, ainsi que le budget à prévoir et les primes dont vous pouvez bénéficier.

Je veux une voiture quand j'en ai besoin

Avec ou sans station, à la minute ou à l’heure, électricité ou essence… Les offres de voitures partagées sont nombreuses. Voici comment vous y retrouver et combien ça coûte.

Vue en plein écran ©BELGA





Je veux acheter une moto

En 2018, 24.704 motos et scooters neufs ont été immatriculés en Belgique, soit 11% de plus qu'en 2017. "Nous sommes convaincus que les conditions de circulation toujours plus difficiles poussent les usagers à envisager l'achat d'un scooter ou d'une moto", estime Stijn Vancuyck, conseiller à la Febiac.

Je veux acheter un vélo

La Belgique regorge d’entreprises qui investissent le monde du vélo. Citons par exemple les Bruxellois d’Ahooga et de Cowboy ou encore les Nivellois de Venilu.

Tous proposent des vélos électriques. Plus chers que des vélos conventionnels, ils bénéficient, à l’occasion du Salon de l’Auto, de prêts avantageux à partir de 0,8%.

Je veux un vélo sans les soucis

Envie d’avoir votre propre vélo, sans les tracas de l’entretien ou du vol? Swapfiets vous loue un vélo tout compris à 17,5€ par mois.

Je veux un vélo quand j'en ai besoin

Si vous préférez un vélo disponible occasionnellement ou que vous n’avez pas d’espace pour en stocker un, il vaut peut-être mieux vous diriger vers des vélos à louer en libre-service. Voici les différentes options qui s’offrent à vous.

Vue en plein écran Les Blue Bikes de la SNCB ©BELGA

Je veux acheter une trottinette électrique ou un monoroue

Je veux une trottinette électrique ou un scooter quand j'en ai besoin

Elles pullulent à chaque coin de rue de Bruxelles. Les trottinettes électriques, principalement de Lime mais également de Bird et Troty, fonctionnent toutes sur le même principe. Un prix fixe de 1€ pour déverrouiller l’appareil puis 0,15€ par minute.

Autre possibilité, les scooters électriques de Scooty, disponibles à Anvers et Bruxelles à travers une application dédiée. Coût : 0,25€ / minute après vous être acquitté de 25€ de frais d’inscription (2,99€ actuellement).