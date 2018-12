Ce qui change en 2019 pour l'immobilier

La TVA sur la location devient possible

1. Pour un immeuble neuf ou rénové

2. Pour les professionnels

3. Pour des projets en cours depuis le 1er octobre 2018

À partir du 1er janvier 2019, le bailleur pourra ajouter la TVA au loyer qu’il réclame et récupérer la TVA sur les travaux de construction ou de rénovation. Mais également la TVA sur certains coûts antérieurs. Pour contrôler si un projet existant entre ou non dans le nouveau régime de TVA, on examine l’état du projet au 1er octobre 2018. La pose de la première pierre ne peut pas avoir eu lieu avant cette date. Par contre, les plans peuvent avoir été finalisés, le permis d’urbanisme demandé ou des travaux de démolition et de fondation réalisés avant le 1er octobre 2018.