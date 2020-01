Ce qui change pour les clients des banques en 2020

Plusieurs banques augmentent leurs tarifs. Des Belges nés aux Etats-Unis risquent de perdre leur compte en banque. Amendes plus salées pour les régularisations fiscales.

Banques | Hausses tarifaires

FATCA | Des Belges nés aux États-Unis risquent de perdre leur compte en banque

Pourquoi? La loi américaine FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) oblige les banques du monde entier à transmettre aux autorités fiscales des États-Unis une série de données sur leurs clients d’origine américaine. Or, certains clients – par exemple des personnes nées aux États-Unis, mais qui n’ont plus aucun lien avec le pays – ne disposent pas de toutes les informations demandées, notamment le numéro TIN (Taxpayer Identification Number), soit le numéro de sécurité sociale américain, précise la porte-parole de Febelfin, Isabelle Marchand.

"Il y a eu une sorte de délai ces dernières années, explique-t-elle. Au lieu du numéro TIN, les banques étaient également autorisées à communiquer le lieu et la date de naissance des clients aux États-Unis."

Mais ce ne sera plus le cas à partir du 1er janvier 2020: les banques seront désormais obligées de déclarer le numéro TIN. Si elles ne disposent pas de ces informations, elles n’ont pas d’autre choix que de supprimer les comptes en question, sous peine de lourdes amendes. Ces suppressions de comptes devraient devenir effectives dans le courant de l’année 2020.

Régularisation fiscale | Amendes plus salées

Les amendes qui vont de pair avec une régularisation fiscale sont une nouvelle fois augmentées de 1% au 1er janvier 2020. Pour les capitaux prescrits sur le plan fiscal, un impôt de 40% sera appliqué en 2020, au lieu de 39%. Pour la fraude fiscale non prescrite au regard des impôts fédéraux, l’impôt dû est égal à l’impôt éludé majoré d’une amende. Celle-ci passe de 24 à 25%.

Depuis 2016, on en est à la quatrième régularisation. Aucun délai n’est fixé pour les impôts fédéraux pour ce nouveau tour de manège. Pour encourager les personnes à faire une déclaration rapidement, le taux des amendes augmente de 1% chaque année. L’amende ne dépend pas seulement du type de fraude commise mais aussi du fait que la fraude fiscale est prescrite ou non. Les délais de prescription dépendent de la fraude et peuvent dépasser dix ans.