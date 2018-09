Le cadeau fiscal pour les moniteurs de sport

Les travailleurs salariés qui travaillent au minimum à 4/5, les indépendants à titre principal et les pensionnés entrent en ligne de compte pour ce nouveau régime. L'enregistrement de ces activités se fait via une application disponible sur le site www.activitescomplementaires.be.

À côté du travail associatif et sportif, ce régime d'exonération d'impôts et de cotisations pour les revenus d'activités complémentaires est également d'application pour des services occasionnels de citoyen à citoyen et le système d'économie collaborative qui permet aux particuliers de fournir certains services via une plateforme collaborative agréée.