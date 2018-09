Six fournisseurs d'énergie épinglés en Belgique pour des frais cachés

Les redevances fixes réclamées par les fournisseurs d'énergie Essent, Luminus, Octa+, Mega, Energy People et Zeno lorsqu'un client résilie prématurément son contrat sont contestées en justice par l'ombudsman de l'Energie. Ce dernier explique que ces six entreprises facturent déjà, pour la fourniture d’électricité et/ou de gaz naturel, des redevances fixes de plus de 60 euros par source d’énergie par an, et ce "même si l’utilisateur final résilie prématurément son contrat" d’énergie. Concrètement, cela signifie que "les clients doivent parfois payer plus de 100 euros lorsqu’ils changent de fournisseur", ce que le médiateur de l'Energie qualifie d'une "indemnité de rupture cachée".