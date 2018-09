6 nouvelles sociétés frauduleuses épinglées par la FSMA

"La FSMA déconseille dès lors fortement de donner suite à leurs offres de services financiers et d’effectuer tout versement sur un compte bancaire qu’elles communiqueraient," lit-on dans un communiqué.

Les sociétés sollicitent spontanément des "clients" par téléphone, mail ou autres. Ils offrent une gamme de produits et services de plus en plus diversifiés: des comptes de gestion, des comptes à terme, du conseil en investissement, des placements dans des projets de crowdfunding...