BNP Paribas Fortis double le prix de ses coffres-forts

Ce 1er avril 2024, BNP Paribas Fortis (BNPPF) et Fintro ont augmenté le prix de location de leurs coffres-forts. "Les clients concernés ont été avertis le 30 janvier dernier par un avis dans leurs extraits de compte", indique Hilde Junius, sa porte-parole.

Si l'info vous a échappé, sachez qu'il faut désormais débourser 180 euros par an pour le plus petit coffre-fort disponible (19,9 décimètres cubes). Soit le double du prix facturé jusque-là, soit 90 euros.

Près de 30% des coffres sont occupés au sein du réseau d'agences de BNP Paribas Fortis, soit 90.000 coffres. Environ 75% des ceux-ci sont les plus petits, ceux qui offrent un volume de 19,99 dm³.

Hausse des frais liés aux coffres

Mais comment justifier une telle augmentation? "Certaines banques n'offrent plus ce service", répond Hilde Junius. "De plus, il y a des frais associés à ses coffres qui n'étaient plus couverts par leur prix. Il s'agit de l'assurance couvrant le contenu, de même que la permanence du personnel pour les visites aux coffres."