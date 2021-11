Des assurances hospi et dentaires un peu plus chères en 2022

Selon la règlementation en vigueur, les primes des assurances hospitalisation et dentaires peuvent être indexées annuellement sur base de l'indice médical ou de l'indice des prix à la consommation (IPC). Mais que prévoient les assureurs pour 2022?

"L'indexation moyenne appliquée pour 2022 sera de 1,63%, ce qui correspond à l'évolution de l'IPC sur base annuelle en juin 2021", répond Gerrit Feyaerts, le porte-parole d'AG Insurance. C'est sur cette même base que Solidaris (la Mutualité Socialiste) et KBC indexeront leurs primes d'assurance hospitalisation individuelle (1,63%).

Du côté des Mutualités Libres, l'indexation de la plupart des contrats d'assurance (Hospitalia, Dentalia Plus, Medicalia et Hospitalia Continuité) sera un peu moins élevée, car basée sur l'IPC du mois de mars (1,23%). C'est tout l'inverse pour les contrats Hospitalia Plus et Medium: leur indexation sera plus élevée (2,73%), car elle correspond à l'IPC d'août 2021.

2,73% L'indexation appliquée aux primes d'assurances de la Mutualité Chrétienne.

C'est ce même IPC (2,73%) qui sera appliqué aux primes d'assurances (Dento+, Hospi +, Hospi +100 et Hospi +200) de la Mutualité Chrétienne (MC). Auprès de la Mutualité Libérale et de Neutra, les primes d'assurances hospitalisation et dentaires seront indexées de 2,26% (IPC juillet 2021).

Par contre, le flou demeure encore pour certains assureurs. C'est le cas d'Ethias qui n'a pas souhaité communiquer à ce sujet. En ce qui concerne DKV, cet assureur indique que les montants d'indexations appliqués aux primes de ses polices individuelles n'ont pas encore été déterminés à l'heure actuelle.

Cependant, Hervé Bourel, le Chief Commercial Officer de DKV, rappelle qu'une augmentation tarifaire annuelle telle qu'imposée par la BNB est également prévue pour certains contrats existants et nouveaux. "En 2022, cette augmentation variera entre 1,1% et 1,6% pour les anciennes assurances hospitalisation – à savoir des produits qui ne sont plus commercialisés – et sera de 1% pour les assurances frais ambulatoires actuelles."

Couverture étendue

Il n'y a pas que des augmentations en 2022, il y aura aussi quelques changements. Par exemple, les Mutualités Libres étendront la couverture des services d'hospitalisation, de même que les remboursements pré et post-hospitalisation pour ce qui concerne la psychologie, la téléconsultation et la psychiatrie.

Dans le courant de 2022, DKV lancera une nouvelle gamme d'assurances soins dentaires.

D'autres assureurs ont choisi d'étendre la couverture pré hospitalisation (de 1 à 2 mois pour Neutra) ou la couverture de leur assurance dentaire (MC).