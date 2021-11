Vers une utilisation élargie des données bancaires pour enrayer la fraude fiscale?

Concrètement?

Vincent Van Peteghem serait en faveur d’"une utilisation élargie de cette banque de données et qu'elle soit " un outil de recherche (anonymisé) à part entière en matière de croisement de données, afin de mieux traquer les fraudeurs ", peut-on lire.

Ce procédé, le data mining, pourrait en effet permettre au SPF Finances de mieux cibler notamment les incohérences entre les avoirs réels et les déclarations et donc, d'identifier les fraudes et de permettre éventuellement une taxation sur les signes extérieurs de richesse.