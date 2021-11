Face à l'inflation, le Belge puise dans son compte d'épargne

Fin septembre, l'encours total des comptes réglementés est tombé à 298,2 milliards d'euros, contre 298,5 milliards un mois plus tôt. En juin, le montant global du placement préféré des épargnants belges avait atteint un record absolu de 299,7 milliards d'euros.

Les comptes d'épargne ont vu leur encours diminuer durant trois mois d'affilée entre juin et septembre, montrent les chiffres de la BNB. On n'avait plus observé une telle série de baisses consécutives depuis quatre ans.