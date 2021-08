Nouveau record des comptes d'épargne belges

Pécules de vacances

Depuis le début de l'année, les particuliers ont déposé plus de 3,5 milliards d'euros supplémentaires sur leurs comptes d'épargne, après avoir déjà fait gonfler ces derniers de plus de 13 milliards d'euros en 2020 .

La plupart des livrets ne proposent pourtant que le rendement minimum légal de 0,11% (0,01% de taux de base et 0,10% de prime de fidélité). Mais les Belges restent friands de ce placement pour trois principales raisons: il est liquide (on peut mobiliser rapidement l'argent en cas de besoin), il est sûr (l'État garantit les dépôts à hauteur de 100.000 euros par épargnant et par banque) et il bénéficie d'un avantage fiscal (pas de précompte jusqu'à 980 euros d'intérêts, 15% au lieu de 30% au-delà).