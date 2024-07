Région bruxelloise: faute de budget, les primes Renolution sont suspendues jusqu'à nouvel ordre

Le budget 2024 étant épuisé, la Région bruxelloise ne sera plus en mesure de verser les primes à la rénovation et aux investissements dans l'économie d'énergie à partir du 16 août. Les paiements devraient reprendre "au plus tard" en janvier 2025.