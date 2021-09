Expertise obligatoire: la BNB ne craint pas une hausse du coût des crédits hypothécaires

Pas d'expertise, pas de coût. Pas de coût, pas de surcoût pour le consommateur. À ce sujet, Belfius avait indiqué la semaine dernière étudier "les possibilités futures, tant en ce qui concerne un modèle d’évaluation automatisé que la mesure dans laquelle les estimations externes doivent être effectuées en tenant compte du principe de proportionnalité qui peut être appliqué en vertu des directives. À cet égard, on examine également au niveau sectoriel si le régulateur peut marquer son accord sur un level playing field concernant ce principe de proportionnalité ".

Par ailleurs, si la valeur d'expertise ressort inférieure à la valeur d'achat, et sachant que la banque ne peut pas prêter en principe davantage que 90% de la valeur du bien, le (primo) acquéreur devra-t-il compléter avec des fonds propres supplémentaires? La BNB se veut rassurante et explique que "le résultat de l’estimation est un indicateur supplémentaire permettant de déterminer la valeur du bien et, en cas d’écart important par rapport à la valeur d’achat, la banque doit en tenir compte pour déterminer le montant du prêt". Elle rappelle toutefois que la limite des 90% de quotité n'est pas absolue.