De nouveaux codes "Covid" dans votre déclaration fiscale 2021

Dans le cadre XIII, le contribuable doit déclarer s'il détient des comptes ou des polices d'assurance-vie dans un pays étranger ou s'il est fondateur d'une construction juridique. "Il n'a désormais plus à déclarer s'il est titulaire de plusieurs comptes-titres. La Cour constitutionnelle a annulé la première taxe sur les comptes- titres en date du 1er octobre 2019. Même si la nouvelle taxe sur les comptes-titres a été introduite cette année, l'obligation de notifier la détention de plusieurs comptes-titres ne revient pas, car la nouvelle taxe cible le compte-titres lui-même et non plus la personne qui le détient", précise Jef Wellens.