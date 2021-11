Déclarez votre bien immobilier à l'étranger avant le 31.12!

1. Vous êtes propriétaires d'un bien immobilier situé à l'étranger acquis AVANT le 01.01.2021.

Vous pouvez introduire votre déclaration

- En ligne via MyMinfin (Mon habitation -> Consulter mes données immobilières -> Déclarer un bien à l’étranger). Cette méthode est la plus rapide et la plus facile.

OU

- En complétant ce formulaire en le renvoyant à foreigncad@minfin.fed.be

ou par la poste à SPF Finances – AGDP – Cellule RC étranger, Avenue Prince de Liège, 133 - boîte 459, 5100 Jambes.