Quel effet de l'inflation sur vos impôts? Voici les chiffres

Ces tranches sont, elles aussi, indexées. Le plafond de la tranche de revenus taxée à 25% augmentera de 330 euros , celui de la tranche imposée à 40% sera relevé de 580 euros et le plafond de la tranche soumise à une taxation de 45% grimpera de 1.010 euros. Ces différents montants qui, en l'absence d'indexation des tranches d'imposition, auraient été soumis à un taux plus élevé, profiteront donc d'un impôt plus léger, ce qui permettra au contribuable concerné d'économiser près de 130 euros .

Des centaines d'euros économisés

Notons qu'il ne s'agit pas là d'un cadeau offert par les autorités fédérales: ce mécanisme permet simplement de tenir compte de l'évolution des prix qui a tendance à faire gonfler les revenus , que ce soit via l'indexation automatique des salaires ou par le biais d'augmentations, de revalorisations ou encore de hausses des tarifs des biens et services vendus.

Si les tranches d'imposition n'étaient pas adaptées à cette évolution, les contribuables belges verraient chaque année une part plus grande de leurs revenus atteindre les tranches d'imposition les plus élevées, davantage taxées. Cela nuirait à la progressivité de l'impôt, qui consiste à taxer plus faiblement les petits revenus et davantage les revenus plus élevés.