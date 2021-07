Épargne-pension: encore 2.900 Belges dans le piège fiscal

Verser plus et gagner moins sur le plan fiscal. C'est ce qui est arrivé à quelque 2.900 Belges qui ont cotisé à l'épargne-pension l'année dernière. D'après les chiffres obtenus par L'Écho auprès du Service public fédéral des Finances, 2.912 fiches fiscales portant sur des montants compris entre 990 et 1.188 euros ont été émises pour le troisième pilier des pensions en 2020.