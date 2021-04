L'indépendant malade bientôt mieux protégé

En cas de maladie durant plus de 7 jours, il avait cependant été convenu que l'indépendant puisse bénéficier d'une indemnité dès le premier jour de son incapacité. Il n'y a donc pas de délai de carence . Cette modification législative s'accompagnait d'un mécanisme de contrôle, prévoyant que l'incapacité puisse donner droit à une indemnité sur base de la date de constat de celle-ci par le certificat médical . Bref, le jour où ce document est signé par le praticien.

Problème: "Du fait de leur activité, il est démontré que les indépendants vont souvent en retard chez leur médecin", explique Gilles Vande Burre (Ecolo). Or, et c'est loin d'être un détail, la réforme de 2019 ne prévoyait aucun effet rétroactif des certificats médicaux, seule la date de constat faisait foi. Autrement dit, les indépendants qui tardaient à se rendre chez un docteur voyaient des indemnités, auxquelles ils avaient pourtant droit, leur échapper. À raison d'allocations comprises entre 40 et 60 euros par jour, cela pouvait représenter des montants considérables.