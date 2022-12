Pas de neige, pistes fermées: serez-vous indemnisé ou remboursé?

Si les vacances de Noël à la neige avaient plutôt bien commencé avec la vague de froid et de neige, en fin de semaine dernière, le redoux et la pluie ont ruiné les espoirs de nombreux skieurs. En France, la moitié des pistes ont dû fermer, en particulier dans les stations de basse altitude, selon Domaines skiables de France (DSF).

Quels sont les recours des vacanciers dans pareilles circonstances? Peuvent-ils espérer le remboursement de certaines prestations, ou un dédommagement?

Location et forfait

Si vous aviez juste réservé un logement (sans aucune autre prestation ou service), consultez les conditions générales de votre contrat de réservation pour savoir ce qui est prévu en matière d’annulation. La mise à l’arrêt des remontées mécaniques ou le manque de neige n'est pas un motif valable pour exiger un remboursement de la part du propriétaire du logement. Il n’est pas responsable de la situation.

Dans l’hypothèse où vous auriez déjà payé votre forfait de remontées mécaniques en ligne, si vous espérez obtenir un remboursement ou un dédommagement, il faudra vérifier ce que prévoient les conditions générales.

Assurance annulation

Une assurance annulation vous couvrira en cas de problème de santé (pour vous ou l’un de vos proches) ou en cas d’événement susceptible de bouleverser votre quotidien, mais pas pour manque de neige. Elle interviendra pour un licenciement, des dégâts importants à votre domicile, une seconde session, une désignation comme juré d’assises, etc.

Prendre ses précautions

Cela fait quelques années que les conditions de ski ne sont plus optimales ni même assurées. Alors, il vaut mieux prévoir et se renseigner sur ce qui est couvert par les assurances spécifiques.

Sur son site, Neckermann va droit au but en recommandant des stations où la neige est assurée. "Vous voulez une sécurité neigeuse pendant vos vacances de ski bien méritées? Alors, choisissez l'une de ces 5 stations de ski des Alpes.

Si vous optez pour une autre station, Neckermann travaille avec des partenaires, dont Snowtrex et Travelski qui offrent une Garantie neige grâce à laquelle "si 5 jours avant le jour d'arrivée sur place, tous les domaines skiables inclus dans le forfait de votre réservation sont fermés en raison d'un manque de neige (le point le plus haut du domaine doit être à 1.800 m) vous pouvez échanger sans frais de modification votre séjour pour un autre pendant la même période (dans la limite des places disponibles, le prix du jour du nouveau voyage s'applique sans la réduction Last-Minute & More et est seulement valable pour les séjours du 01/01 au 15/03).

Assurances, garantie neige/ski

Dans le cadre de la Touring Snow Card., la "garantie ski" est une assurance annulation qui intervient en cas de manque de neige, à concurrence de 600 euros par personne et jusqu'à 1.400 euros par dossier, avec remboursement des remontées mécaniques et cours de ski.

Chez Sunweb, pour tout séjour réservé avant le 18 octobre, les clients ont bénéficié d'une Garantie Ski qui permet de réserver à un autre endroit à la même date, si la neige n'est pas au rendez-vous. Elle s'applique à tous les séjours entre le 24 décembre 2022 et le 25 mars 2023. Pour tout séjour réservé après le 18 octobre, il n'est malheureusement plus possible de la rajouter.

Il n'y a pas que le ski

La plupart des stations de ski et des organisateurs de séjours se sont d'ailleurs adaptés en proposant une vaste gamme de loisirs et d'infrastructures, hors ski.

"Les contrats ne prévoient ni remboursement ni indemnisation en cas d'absence de neige, mais on ne va plus seulement aux sports d'hiver pour skier. Il y a de nombreuses autres activités prévues." Linda Masson Porte-parole du Club Med