L'indépendant reste inquiet pour sa pension

La pension, la couverture maladie et la couverture en cas de faillite: telles sont les trois priorités des indépendants, d’après le baromètre des indépendants publié par l’Union des classes moyennes (UCM). Par rapport aux baromètres précédents, les trois priorités des indépendants restent inchangées.

Plus de huit répondants sur dix (82,5%) souhaitent une amélioration du montant de la pension légale . L’information pose problème: près de quatre indépendants sur dix (38%) ne savent pas à quel revenu ils peuvent prétendre pendant leur retraite. Les changements introduits par le gouvernement sortant n’ont pas contribué à éclaircir la situation. Près d’une personne sur trois (30,5%) ne voit pas clair dans les réformes effectuées.

Plus de quatre indépendants sur dix (46%) souhaitent une meilleure prise en charge des arrêts maladie. En particulier, en cas d’incapacité de longue durée, plus de huit indépendants sur dix jugent les montants alloués nettement insuffisants pour limiter la perte du pouvoir d’achat. Pour les maladies de courte durée, 55% des sondés ignorent qu’ils disposent depuis peu d’une indemnisation dès le premier jour sous certificat médical de huit jours ou plus.