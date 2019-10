La pension minimum à 1.500 euros, un objectif pas si difficile à atteindre

Eh bien, pas tant que cela si l’on tient compte d’une dynamique d’indexation automatique qui devrait permettre de ranger ce cap dans le programme du prochain gouvernement fédéral sans trop de difficulté. Selon des données glanées dans le sillage des discussions fédérales et confirmées par le ministre sortant des Pensions, à politique inchangée, on ne devrait pas être tellement loin de l’objectif en 2024 , soit à la fin de la prochaine législature.

Le ministre Daniel Bacquelaine (MR) aurait tort d’en faire mystère. "Si on poursuit le relèvement de la pension minimum dans la même proportion que ce qui a été fait par le gouvernement Michel (+ 12,73% pour les salariés), écrit à L’Echo son cabinet, on arrive, au terme de la prochaine législature, à une pension minimum de 1.427 euros. En poursuivant simplement la politique de Daniel Bacquelaine, une pension minimum de 1.500 euro est donc possible." D’un point de vue budgétaire, l’indexation automatique devrait faciliter le passage de la pilule budgétaire d’une revalorisation dont la charge symbolique suscite déjà l’intérêt des partis.

Un peu moins d’un milliard

On parle de symbole parce que deux partis, le PS et la N-VA, sont invités avec une certaine insistance à former la colonne vertébrale du prochain gouvernement fédéral. Or le PS ne s’en cache pas, il a besoin de mesures sociales fortes pour se refaire une santé électorale. S’il peut se targuer d’avoir porté la PMG à 1.500 euros, il disposera d’un argument de choix pour justifier sa collaboration avec les nationalistes.