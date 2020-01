Le Portugal ne sera plus le paradis des retraités belges

Pour pouvoir profiter du régime RNH (résidents non habituels), plusieurs conditions doivent être remplies. Parmi celles-ci, il faut notamment être résident fiscal portugais et ne pas l’avoir été pendant les 5 années précédentes.

Grâce au régime des RNH, les retraités du secteur privé sont totalement exonérés d’impôt sur leur retraite. En effet, la Belgique est privée du droit d’imposer cette retraite et ce, en vertu du traité fiscal conclu entre le Portugal et la Belgique. L’administration fiscale portugaise ne prélèvera pas d’impôt sur la retraite perçue par une personne bénéficiant du régime des RNH et ce, que l’administration fiscale belge taxe effectivement ou non la retraite.