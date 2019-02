Le potentiel de l'épargne-pension reste sous-exploité

"Or, si vous versez une petite somme chaque mois, vous répartirez le risque tout au long de l’année. Si vous commencez dès janvier, votre argent peut immédiatement commencer à produire du rendement potentiel et vous profitez pleinement de la force des intérêts composés. Et facilitez-vous la vie avec un ordre permanent. Vous éviterez au passage de devoir tout verser en décembre avec le risque que les bourses connaissent des pics à ce moment-là", insiste Xavier Gys, head of investment chez Axa Banque, par voie de communiqué.