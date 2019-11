Les nouvelles formules de pension complémentaire sont-elles taillées pour vous?

Un 2e pilier pour les contractuels de la fonction publique

Environ 20.000 fonctionnaires contractuels fédéraux bénéficieront bientôt d’une pension complémentaire à hauteur de 3% du salaire brut par an. "On remédie ainsi à une injustice a expliqué le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine (MP), puisque les contractuels de la fonction publique fédérale exercent le même travail que leurs collègues nommés mais bénéficient le jour venu d’une pension moins élevée."

Le gouvernement doit approuver ce vendredi le nom de l’entreprise d’assurance qui gérera ces pensions complémentaires. Dernière étape avant leur entrée en vigueur.



Pour rappel, les fonctionnaires statutaires n’ont pas accès au deuxième pilier, mais ils bénéficient d’une pension légale beaucoup plus élevée que les salariés, les indépendants ou les contractuels.

Selon le ministre de la fonction publique, Daniel Clarinval, "pour une personne avec un salaire brut de 35.000 euros, on arrive globalement à une correction de 5.000 euros par an en plus cotisés pour la retraite. Pour une personne avec un salaire de 50.000 euros, on est à 7.000 euros de rente annuelle."

Le personnel concerné est celui sous contrat depuis au moins le 1er juillet 2019 à l’ONEM, l’Inasti, la Défense, la police fédérale et locale, de services publics fédéraux, cabinets ministériels, greffes et parquet, de l’AFSCA, la Régie des bâtiments, l’IBPT et Fédasil. Dans un deuxième temps, la mesure sera étendue à d’autres organismes (Orchestre national, Unia, Myria et le Conseil national du travail) pour les personnes sous contrat depuis au moins le 1er janvier 2020.