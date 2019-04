Les pensions coûtent 15 milliards de plus qu'il y a dix ans

Le constat est formulé par l’Itinera Institute, un think tank indépendant et belge, dans un memorandum rédigé à l’attention du prochain gouvernement qui sortira des urnes le 26 mai. Le mémorandum est un ouvrage collectif intitulé " Un projet pour la Belgique ".

"Il y a dix ans, les dépenses de pension s’élevaient à 35 milliards d’euros par an. Nous sommes aujourd’hui à près de 50 milliards d’euros par an, soit 15 milliards de plus", explique Jean Hindriks, professeur d’économie et membre de l’Itinera Institute. Depuis 2003, les dépenses de pension ont évolué deux fois plus vite que les recettes des cotisations sociales.