Voici ce que prévoit l'accord interprofessionnel pour les prépensions et le crédit temps

Le projet d'accord interprofessionnel intervenu dans la nuit de lundi à mardi après plus de 20h de négociations contient un volet "prépensions".

Voici les mesures sur lesquelles patrons et syndicats ont trouvé un terrain d'entente dans le cadre de l'accord interprofessionnel.

RCC légèrement assoupli

Jusqu'ici, les entreprises en restructuration qui licenciaient au moins 10% de leur personnel pouvaient obtenir une dérogation pour inclure dans le plan des travailleurs de 59 ans (2019). Un seuil qui devait être porté à 60 ans en 2020. Selon l'accord interprofessionnel: pour les entreprises en difficultés et restructuration le RCC est relevé de 56 à 58 ans pour cette année, à 59 ans en 2020 et 60 ans fin 2020.

Par ailleurs, pour les longues carrières et les métiers pénibles, la prépension à 59 ans restera encore possible pendant deux ans et demi, soit jusque dans le courant 2021.