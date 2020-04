Difficultés en vue pour les déclarations de succession

Avec l’augmentation des décès liés au Covid-19, ces derniers jours, les dossiers successoraux commencent à affluer dans les études notariales. Or, la principale difficulté, dans l’immédiat, c’est l’impossibilité de réunir physiquement les familles pour remplir ensemble la déclaration de succession. "Cela pose parfois de gros problèmes pratiques. Pour certains dossiers le notaire réunit la famille par vidéoconférence et gère ensuite le dossier par mail. Mais de nombreux dossiers impliquent des personnes plus âgées et moins connectées, et parfois ça coince", explique Tom Jenne, responsable presse chez Fednot.