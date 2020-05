Un testament notarié sans témoins, c'est possible

Alors que beaucoup de personnes réfléchissent actuellement au sort de leurs biens, le testament est une technique privilégiée. Parce que les circonstances de la vie ont changé. Parce que vous êtes malade, en froid avec un enfant, désireux de laisser quelque chose à des petits enfants ou à des personnes sans aucun lien de parenté, etc.

La Fédération des notaires informe que, pour permettre à ceux qui le souhaitent de prendre leurs dispositions de façon sécurisée, il est temporairement possible de rédiger un testament notarié sans témoins . La procédure classique prévoit que vous dictez le contenu du testament au notaire, en présence d'un autre notaire ou de deux témoins. Les parties présentes signent ensuite le testament. " Tant que les mesures sanitaires restent d’application , la présence de témoins sera temporairement supprimée", précisent les notaires.

Vous pouvez bien sûr rédiger un testament vous-même. Mais attention, pour être valable, le testament olographe "doit répondre à des exigences formelles et respecter le droit successoral. Notamment la réserve des enfants et du conjoint qui ont droit à une part minimale de votre héritage". Sans oublier que le droit successoral, qui a été réformé récemment, ouvre la porte à des solutions qu’il serait opportun d’envisager. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez un notaire par téléphone. Il vous assistera ensuite pour rédiger le testament que vous rédigerez et signerez de votre main avant de lui envoyer. Il procèdera ensuite à son enregistrement.