Indépendant, quel droit passerelle pouvez-vous solliciter?

Le droit passerelle de crise a été doublé pour aider l'Horeca, notamment, à affronter la fermeture obligatoire d'un mois. Le droit passerelle de soutien à la reprise a été prolongé jusqu'à la fin de l'année. Le droit passerelle classique peut être invoqué pour la garde d'enfants et pour les situations de quarantaine.

Le droit passerelle de crise (doublé)

Le droit passerelle coronavirus a été introduit en mars pour aider les indépendants contraints d’arrêter leur activité sur décision du gouvernement, ainsi que les indépendants non soumis à une fermeture obligatoire qui avaient volontairement interrompu leurs activités pendant au moins 7 jours en raison du coronavirus. L’allocation prévue était de 1.291,69 euros pour un isolé et de 1.614,10 euros pour celui ayant charge de famille .

En juillet , les conditions d’accès sont devenues plus restrictives , davantage d’indépendants étant alors en droit ou en mesure de reprendre leur activité. La demande était encore possible pour les indépendants

"Pour les indépendants, les aidants et conjoints aidants qui ont été contraints d’arrêter totalement ou partiellement leurs activités suite à un arrêté ministériel pris dans le cadre de la crise du Covid-19, comme le gérant d’un bar, d’une discothèque, d’un restaurant (même s’il propose encore des plats à emporter), d’un night shop tenu de fermer à 22 h, des forains, du secteur de l’événementiel, les indemnités seront doublées , à 2.583,38 euros pour un isolé et à 3.228,20 euros pour celui ayant charge de famille ", selon un communiqué de David Clarinval, ministre des Indépendants.

L’indépendant dont l’activité est de facto impactée par la décision de fermeture d’un secteur dont il dépend (ex: un brasseur qui livre les cafés), mais qui a d’autres clients, aura accès au droit passerelle de crise normal , pas au double montant.

Le droit passerelle de soutien à la reprise prolongé

Le droit passerelle de soutien à la reprise a été instauré dès le mois de juin pour soutenir les indépendants qui avaient dû fermer (totalement ou partiellement) jusqu’au 3 mai ou plus tard, et qui ont ensuite redémarré (progressivement) leur activité avec une perte de chiffre d’affaires ou de leurs commandes d’au moins 10% au 2e trimestre 2020 par rapport à la période correspondante de 2019. "Pour le droit passerelle de redémarrage d'octobre, la comparaison se fait entre le 3e trimestre 2020 et le trimestre correspondant de 2019", précise Mieke Bruyninckx, conseiller juridique chez Acerta.