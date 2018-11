La fiche de paie digitale est peu populaire

En vogue chez les plus jeunes?

D’après le spécialiste, l’usage du digital dépendra aussi beaucoup de la personnalité de l’employeur. "On trouvera sans doute davantage d’utilisateurs des fiches de paie en version électronique dans les jeunes entreprises ou les start-ups dirigées par des entrepreneurs plus sensibles aux nouvelles technologies, et donc moins dans les grandes entreprises" , dit-il. L’étude d’Acerta ne dispose néanmoins pas de données statistiques démontrant cette tendance.

À la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), on explique être favorable à la digitalisation en général, et donc à l’usage des fiches de paye électroniques. "Mais même si on l’encourage, c’est du ressort de la politique interne des entreprises", nous dit la fédération patronale, qui constate que les syndicats restent, eux, frileux. À la CSC, on explique ne plus avoir d’opposition de principe. "Mais tous les travailleurs n’ont pas encore accès à internet, il faut donc en faciliter l’accès."