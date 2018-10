Le Belge gagne en moyenne 3.329 euros par mois

Cinq choses qui déterminent votre salaire

1/ Votre formation: ceux qui détiennent un master gagnent plus. Celui qui possède un master gagne en moyenne 500 à 600 euros brut de plus qu'un bachelier et environ 1.000 euros de plus qu'un diplômé de l'enseignement secondaire.

Mais attention, les salaires sont également liés au travail que vous occupez. Les postes de direction, sur l'ensemble du territoire national, ont le salaire mensuel brut moyen le plus élevé avec 5.105 euros. A l'inverse, quelqu'un qui occupe une fonction administrative dans notre pays gagne en moyenne 2.822 euros brut.

2/ Votre secteur: la chimie et l'UE paient le mieux. Certains secteurs paient en effet beaucoup plus que d'autres. La chimie et la pétrochimie, avec une moyenne de 4.115 euros brut, offrent les salaires mensuels les plus élevés, suivies de près par les "utilities" et le secteur pharmaceutique.

Un secteur comme l’hôtellerie (2.502 euros brut en moyenne) est celui qui verse le moins à cet égard, suivi du tourisme, de la publicité et des communications.

3/ Votre ancienneté: un débutant gagne en moyenne 2.303 euros par mois. Si vous avez plus de cinquante ans, la moyenne sera de 4.149 euros. Les ouvriers gagnent moins que les employés, qui à leur tour gagnent moins que les fonctionnaires et les cadres.

4/ Votre genre: alors qu'un homme gagne en moyenne 3.600 euros, une femme salariée ne gagne que 3.067 euros par mois. C'est un écart salarial de plus de 500 euros, ce qui se justifie par le fait que les hommes sont plus susceptibles de trouver des secteurs et des emplois mieux rémunérés.

Les avantages extra-légaux augmentent également l’écart salarial. Par exemple, un homme bénéficie en moyenne de 5 avantages sociaux, contre 4,2 pour une femme. Les hommes bénéficient davantage de téléphones portables, d'ordinateurs portables et de voitures de société.

5/ Votre emplacement et le type d'entreprise: plus l'entreprise est grande, plus les salaires sont élevés. La différence de salaire d'une personne dans une PME de moins de dix salariés et d'une autre dans une entreprise de plus de mille salariés s'élève à environ mille euros brut.