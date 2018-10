Les salaires sont sous pression dans les métiers de la finance et de l'IT

3 questions à Joël Poilvache, directeur chez Robert Half

1. Votre étude pointe un taux de rotation élevé dans les métiers de la finance, administratifs ou IT. Pourquoi?

Les travailleurs sont de plus en plus conscients à la fois de leur valeur et des opportunités qu’ils ont sur le marché. Ils vont alors avoir tendance à augmenter leurs compétences, ou leur salaire, parfois en allant voir ailleurs. Ceux qui sont déjà engagés vont d’abord discuter en interne et renégocier leur salaire, ou une promotion. C’est quelque chose de plus en plus fréquent, et cela va aussi de pair avec la conjoncture économique favorable.

2. Cette guerre des talents, qui pousse les salaires à la hausse, est-elle un risque pour la compétitivité?

Pas nécessairement, car d’abord, elle survient alors que le gouvernement a déjà fait de gros efforts, avec le saut d’index. Et cette tendance, on la retrouve aussi dans les pays voisins. Quand je parle avec mes collègues européens, je constate qu’on a des marchés relativement similaires. L’adaptation de l’offre et de la demande, elle a lieu dans tous les pays. Mais oui, il faut trouver le bon équilibre, on ne pourra pas donner 25% de hausse à tout le monde.

3. Quels sont les autres leviers que le salaire pour garder les talents?

Les employés ont aussi d’autres attentes, comme un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle. Ils veulent plus de flexibilité dans les horaires, des possibilités de télétravail. C’est aussi important. On peut aussi jouer sur les packages salariaux flexibles qui permettent de donner plus de satisfaction aux employés sans coût supplémentaire pour l’entreprise.