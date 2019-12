Moins de bonus octroyés en 2019: qui y a eu droit?

Si la prime non récurrente liée au résultat reste la gratification la plus répandue, en matière de bonus individuel, le warrant est l’option la plus prisée.

Cette année, les travailleurs du secteur privé seront moins nombreux à recevoir un bonus. Cette récompense qui est liée à la réalisation de certains objectifs prédéterminés, dépend aussi des résultats financiers de la société. "Les employeurs ne peuvent accorder des suppléments financiers que s’ils disposent d’une marge de manœuvre suffisante. Or du point de vue économique, 2019 a été une moins bonne année que 2018 et 2017", explique Catherine Langenaeken, senior consultant legal & reward chez Acerta.

21% La proportion d’employés du secteur marchand qui bénéficient d’un bonus en 2019.

Les employés du secteur marchand sont ceux qui bénéficient le plus souvent d’un bonus. 21% d’entre eux devraient en recevoir un en 2019 (5% de moins qu’en 2018 et 2017), selon les chiffres du prestataire de service RH qui a analysé 270.000 contrats de travail. "En ces temps de guerre des talents, on aurait toutefois pu s’attendre à ce que les employeurs se montrent plus généreux, malgré le contexte."

Bonus collectifs

Le bonus collectif, qui est octroyé à 12,77% des employés, reste plus populaire que le bonus individuel.

La prime non récurrente liée aux résultats, qui est accordée à un groupe homogène, est la formule la plus répandue. Dans le secteur marchand, 11,7% des employés et 8% des ouvriers ont reçu un bonus de ce type en 2019. "Assez logiquement, il est davantage octroyé par les grandes entreprises – où le collectif a plus de poids – que par les petites", observe la spécialiste RH. 45% des ouvriers des entreprises de plus de 500 travailleurs ont reçu un bonus non récurrent d’un montant moyen de 1.196 euros brut.

La prime bénéficiaire collective, qui fête cette année ses deux ans, ne remporte pour l’instant qu’un succès mitigé, d’après Acerta.

Bonus individuels

Si les bonus individuels sont moins répandus, les 8,13% des employés qui en recevront un devraient par contre toucher un montant plus élevé.

À contre-courant de la tendance observée jusqu’ici, le warrant (octroyé à 6,12% des employés du secteur marchand) est devenu le bonus individuel le plus populaire, au détriment du bonus salarial (à peine 2%) qui est, il faut le dire, davantage taxé.

À l’instar du bonus non récurrent lié au résultat, le warrant est plus populaire dans les grandes structures: 16,44% des sociétés de plus de 500 travailleurs en accordent, contre 6% des sociétés de 50 à 100 travailleurs.

Le montant moyen des bonus varie de 1.200 à 10.000 euros, selon l’instrument utilisé. Le montant alloué sous forme de warrant est de loin le plus élevé et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise!