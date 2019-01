Ne pas prendre sa pause de midi peut coûter 44.000 euros

Pourquoi le Belge ne prend-il pas sa pause de midi?

Pour la plupart des répondants, la cause principale est la quantité de travail: 74% d'entre eux déclarent avoir trop de boulot. Autres raisons, moins déterminantes: la possibilité de rentrer chez soi plus tôt (15%) et le fait ne de pas accorder beaucoup d'importance à sa pause (16%).

La pression au travail joue-t-elle un rôle?

La conséquence du point de vue financier est non-négligeable. En convertissant la pause de midi prestée en valeur financière, StepStone obtient une perte de plus de 44.000 euros net par travailleur. Sur une carrière à temps plein de 45 ans, cela correspond à une période d'environ un an et demi de travail non rémunéré.