Pourquoi certains n'ont pas reçu l'augmentation salariale promise en septembre?

La moitié (51,02%) des travailleurs de la commission paritaire 200 a reçu le mois dernier l'augmentation salariale de 1,1% prévue , selon les données recueillies par le groupe de services RH Acerta sur la base d’un échantillon de 35.000 travailleurs en service chez plus de 6.000 employeurs.

Quand l'augmentation n'est-elle pas nécessaire?

Surtout dans les grandes entreprises

Opter pour une prime est même obligatoire dans certains cas . Ainsi, "lorsqu'il existe déjà un plan de pension plus avantageux pour les ouvriers , les employés doivent recevoir une prime jusqu'au moment où, via des accords sectoriels, cette prime est convertie en plan de pension sectoriel équivalent à celui dont bénéficient les ouvriers", rappelle Annelies Baelus, Legal & Reward chez Acerta Consult.

Ce type de situation est surtout observé dans les plus petites entreprises. C'est la raison pour laquelle l'augmentation salariale du 1er septembre a surtout été pratiquée dans les plus grandes entreprises .

Le groupe RH insiste sur "la nécessité d'une communication claire et correcte entre employeur et délégation syndicale ou entre employeur et employés".