Télétravail: 7 conseils pour rester efficace

Sur les réseaux sociaux, les internautes s’en donnent à cœur joie, travailler à la maison est synonyme de liberté et de confort. Pourtant, télétravailler ça s’apprend et ça se gère, faute de quoi, couacs et chaos garantis dans l’organisation.



Voici donc 7 conseils qui vous permettront de vous organiser au mieux et d’éviter les écueils du travail à distance.