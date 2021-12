Combien toucherez-vous pour votre treizième mois?

Si vous êtes salarié et que vous avez droit à un treizième mois dans votre contrat de travail, vous attendez probablement cette prime de fin d’année de pied ferme. Mais savez-vous quand elle va tomber, et quel montant vous allez toucher?

Quand?

Combien?

Ainsi, prenons le cas d’un travailleur (célibataire et sans enfant à charge) de la CP200 qui gagne 3.000 euros brut par mois. Son treizième mois sera amputé des cotisations de sécurité sociale (13,07%), comme chaque mois. En revanche, le précompte professionnel retenu sera plus élevé. Dans son cas, le précompte professionnel est de 46,44%. Enfin, une cotisation spéciale de sécurité sociale est également retenue. Elle varie en fonction du moment où la prime est versée.

Année complète?

Ceux qui ont été licenciés en cours d’année ont évidemment aussi droit à une partie de la prime de fin d’année distribuée par leur ancien employeur mais au prorata des mois prestés durant cette année et à condition d’avoir au moins 6 mois d’ancienneté.

Enfin, les absences pour vacances annuelles, jours fériés légaux, petit chômage, maladie professionnelle, accident de travail ou congé de maternité n’exercent en principe aucune influence sur le montant de la prime. Pour les 60 premiers jours de maladie ou d’accident, le montant de la prime n’est pas diminué non plus. Ceci s’applique par exemple à la CP200, mais il est possible que d’autres modalités soient appliquées dans d’autres secteurs.