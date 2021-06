L'incapacité de travail a progressé de 7% par an entre 2010 et 2019

En 2010, ce montant n'était que de 4,7 milliards . La progression a donc atteint 7% par an, surtout dopée par la hausse des maladies de longue durée. Le budget consacré à ce poste a en effet doublé sur la même période, passant de 3,4 à 6,7 milliards d'euros.

Quant au nombre de bénéficiaires, il a grimpé, en 15 ans, de 221.000 à 471.000 . À l'origine de cette évolution: la présence accrue des femmes sur le marché du travail, le vieillissement de la population , mais aussi le durcissement des règles d'accès à une retraite anticipée et des changements dans l'indemnisation du chômage, ce qui favorise, selon la Mutualité chrétienne, "un jeu de vases communicants entre les régimes de sécurité sociale".

Plus de prévention

Enfin, l'importance croissante des problèmes psychiques et locomoteurs est également mise en avant, la cause de l'incapacité de travail étant, pour 36,8% des travailleurs, un burnout ou une affection psychique, et pour la moitié d'entre eux, une affection du système locomoteur.