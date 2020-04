Coronavirus: les voyages annulés remboursés après 12 mois

La ministre fédérale de l'Économie Nathalie Muylle (CD&V) a pris, il y a déjà deux semaines, un arrêté afin de venir en aide au secteur du tourisme dont la vague d'annulations de voyages liée au Covid-19 engendre des pertes colossales. L'arrêté en question ne permettait plus aux voyageurs d'être remboursés suite à l'annulation d'un voyage, mais de recevoir un bon d'échange d'une valeur égale au voyage annulé et valable pendant un an. Le but de la ministre était d'empêcher les agences de voyages de devoir rembourser des sommes importantes à un moment où leurs rentrées s'élevaient à presque rien. "Ce sont des mesures exceptionnelles qui devraient empêcher de nombreuses entreprises de faire faillite", avait alors déclaré Nathalie Muylle.