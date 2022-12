Pas de neige, pistes fermées: quels sont vos droits?

Si les vacances de Noël à la neige avaient plutôt bien commencé avec la vague de froid et de neige, en fin de semaine dernière, le redoux et la pluie ont ruiné les espoirs de nombreux skieurs. En France, la moitié des pistes ont dû fermer, en particulier dans les stations de basse altitude, selon Domaines skiables de France (DSF).

Location

Assurance annulation

Si vous n’êtes pas parvenu à trouver un accord avec le propriétaire du logement, pouvez-vous faire intervenir votre assurance annulation? Malheureusement pour vous, ce n’est pas possible. Une assurance annulation vous couvrira en cas de problème de santé (pour vous ou l’un de vos proches) ou en cas d’événement susceptible de bouleverser votre quotidien. Par exemple: un licenciement, des dégâts importants à votre domicile, une seconde session ou une désignation comme juré d’assises, etc.

Prendre ses précautions

Cela fait quelques années que, suite au réchauffement climatique, les conditions de ski ne sont plus optimales ni même assurées. Alors désormais, il vaut mieux prévoir et se renseigner sur ce qui est couvert par les assurances.

Assurances, garantie neige/ski

C'est le cas, par exemple, de la Touring Snow Card . La "garantie ski" est une assurance annulation qui intervient en cas de manque de neige, à concurrence de 600 euros par personne et jusqu'à 1.400 euros par dossier, avec remboursement des remontées mécaniques et cours de ski.

Chez Sunweb, pour tout séjour réservé avant le 18 octobre , les clients ont bénéficié d'une Garantie Ski qui a été rajoutée. Cette garantie permet de réserver à un autre endroit à la même date, si la neige n'est pas au rendez-vous. Elle s'applique à tous les séjours entre le 24 décembre 2022 et le 25 mars 2023 . Pour tout séjour réservé après le 18 octobre, il n'est malheureusement plus possible de la rajouter.

Si vous avez réservé votre séjour sur internet comme Travelski , par exemple, les jours précédant votre départ, si les conditions de garanties neige ne sont pas assurées, vous pouvez annuler votre séjour sans frais , grâce au contrat d'assurance manque de neige. Toutes les prestations non consommées sont également remboursées, en particulier les forfaits et cours de ski.

Il n'y a pas que le ski

Les contrats ne prévoient ni remboursement ni indemnisation en cas d'absence de neige, mais on ne va plus seulement aux sports d'hiver pour skier. Il y a de nombreuses autres activités prévues.

La plupart des stations de ski et des organisateurs de séjours se sont d'ailleurs adaptés aux risques en proposant une vaste gamme de loisirs et d'infrastructures, hors ski.

Au Club Med "pour l'instant, on skie partout. Il y a de la neige. Nos resorts sont situés dans des stations de haute altitude", assure Linda Masson, chargée des relations publiques. Certes, les contrats ne prévoient ni remboursement ni indemnisation en cas d'absence de neige, mais désormais, on ne va plus seulement aux sports d'hiver pour skier. Il y a de nombreuses autres activités prévues: rando, bien-être, etc. pour contenter la clientèle", assure-t-elle.