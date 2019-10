La listeria dans une usine néerlandaise de Ter Beke fait trois morts

Après Greenyard, Ter Beke est le nouveau groupe alimentaire belge éclaboussé par une possible contamination à la listériose. On apprend en effet que trois personnes seraient décédées et une personne aurait été victime d'une fausse couche aux Pays-Bas après avoir consommé de la viande contaminée à la listeria et produite par Offerman, filiale depuis 2017 de Ter Beke. Cette société est spécialisée dans la charcuterie emballée et tranchée comme le salami ou le rosbif.