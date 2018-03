L'intelligence artificielle pour décrypter le visage de marbre de Draghi

Yoshiyuki Suimon et Daichi Isami se sont servis de l’intelligence artificielle pour passer au crible les conférences de presse que Draghi a données entre juin 2016 et décembre 2017. Les deux chercheurs découpent ces conférences de presse en captures d’écran prises par intervalles d’une demi-seconde qu’ils soumettent à un programme d’IA utilisant un algorithme de reconnaissance faciale développé par Microsoft. Ce programme est censé reconnaître huit émotions différentes: bonheur, tristesse, surprise, colère, peur, mépris, dégoût et indifférence. Ils s’efforcent ensuite de mettre en évidence des corrélations entre les micro-variations des expressions faciales et le degré d’importance des annonces délivrées lors de ces conférences de presse.