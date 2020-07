À quelles mesures de relance faut-il donner la priorité?

La reprise après le choc du coronavirus se déroule en deux phases. Dans un premier temps, l’État a soutenu la majorité des ménages et des entreprises au moyen de transferts. À présent, l’étape suivante est celle de la politique de relance. Celle-ci doit être basée sur des investissements publics combinant un effet de croissance important avec un impact positif sur le climat.

Il est important pour notre pays de faire les bons choix en matière de stimuli. Selon nous, la dette publique belge augmentera de 99 % à 123 % du PIB d’ici la fin de l’année. Où obtenir le meilleur rendement pour le peu d’argent dont nous disposons ? Combien de croissance supplémentaire peut générer une dépense publique d’un euro ou une diminution de l’impôt de 1 %, à court et à long terme ?

C’est ce que nous appelons l’effet multiplicateur ou de levier. Plus la récession de l’économie est profonde, plus l’effet positif des stimuli est important. Cet effet gagne également en force lorsqu’il n’est pas freiné par une politique monétaire plus rigide. Chacune de ces conditions étant remplie, c’est le moment idéal pour le gouvernement de lancer des stimuli de grande envergure.

Mais auxquels donner la priorité ? Une étude du FMI[1] indique qu’en moyenne les plus gros multiplicateurs sont ceux d’une baisse de l’impôt des personnes physiques (1,6) et de la TVA (1,9). Pendant une récession normale, ils font augmenter le revenu et donc la consommation. Mais aujourd’hui, la raison principale de la diminution de la consommation est la crainte d’infection. En outre, l’effet de la réduction des impôts dure trop longtemps, alors qu’une baisse de la TVA par notre mécanisme d’indexation fait pression sur les salaires et les allocations et autres interventions.

Investissements publics rentables

Lesquels choisir, alors ? En moyenne, l’effet de levier des investissements publics est de 1, donc légèrement inférieur. Les investissements publics bien choisis – surtout pas de consommation publique ! – peuvent cependant générer un rendement jusqu’à cinq fois supérieur à l’investissement initial.

Dans une étude récente de la Smith School et de l’université d’Oxford [2], des chercheurs ont sélectionné les 25 mesures gouvernementales les plus efficaces implémentées depuis 2008 par un des pays du G20. Ensuite, près de 200 experts réputés ont classé les mesures en fonction de leur performance dans trois domaines: rapidité d’implémentation, multiplicateur long terme et impact potentiel sur le climat. Ils ont aussi procédé à une évaluation finale de l’opportunité globale de ces mesures.

Parmi les dix mesures les plus intéressantes, j’en ai sélectionné sept qui semblent parfaitement adaptées à notre pays. Les deux premières concernent les dépenses générales de recherche et développement (R&D) et la R&D dans le domaine de l’énergie propre. Les investissements dans cette dernière catégorie devraient nous garantir une place parmi les acteurs majeurs de ce secteur à marge élevée. Les dépenses générales de R&D permettent d’augmenter la productivité, qui à terme est la seule source de croissance pour un pays dont la population active est en déclin.

Cela vaut également pour les investissements dans l’infrastructure digitale et l’énergie propre. La disponibilité générale de la 5G augmente l’attractivité de la Belgique comme terre d’investissement. Les investissements dans l’infrastructure des énergies (propres) permettent d’éviter que nous nous retrouvions bientôt littéralement dans le noir. Le déploiement à l’échelle nationale d’un réseau de bornes de recharge donne un véritable coup de pouce à l’électrification de notre parc automobile. À court terme, cela permet la création d’emplois.

Réorienter les chômeurs

Il importe de continuer à mobiliser des moyens pour l’enseignement malgré les dépenses relativement élevées que nous y consacrons aujourd’hui. Le retard des étudiants allochtones continue de handicaper notre taux général d’activité. Déjà importante avec une digitalisation qui s’accélère, la réorientation des chômeurs comme sixième mesure gagne encore en importance avec la Covid 19. Nombre d’anciens travailleurs de l’événementiel, de la navigation aérienne et de l’horeca ne reviendront jamais dans leur secteur. La réorientation constitue la seule option pour les ramener au marché du travail.

Enfin, mettre l’immobilier aux normes vertes a un effet un peu moins marqué en termes de multiplicateur mais contribue dans une importante mesure à limiter le réchauffement climatique. D’ici 2030, les membres de l’Union européenne doivent ramener leurs émissions de CO 2 à 40 % sous le niveau de 1990. À cette fin, l’Europe compte largement sur les efforts du secteur de l’immobilier car les bâtiments représentent 40 % des émissions de CO 2 . Les primes à la rénovation stimulent l’économie à court terme et aident à réaliser cet objectif à long terme.

Le soutien au pouvoir d’achat des ménages et la prise en charge d’une partie de la masse salariale d’entreprises ont été une première et bonne réponse pour stabiliser l’économie. Le deuxième volet doit intégrer une vision à long terme où le climat et l’augmentation de la productivité jouent un rôle primordial. Il s’agirait également d’un signe de reconnaissance envers la jeune génération. Ce sont eux qui ont souffert le plus du confinement, qui devait surtout protéger les personnes plus âgées. Il est grand temps pour le gouvernement de mettre ce plan de redressement en chantier.

[1] Fiscal Multipliers: Size, Determinants and Use, IMF, September 2014

[2] Hepburn, C., O’Callaghan, B., Stern, N., Stiglitz, J., and Zenghelis, D. (2020), ‘Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?’, Smith School Working Paper 20-02

Koen De Leus

Chief Economist BNP Paribas Fortis