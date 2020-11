Biden et les bonnes raisons de la bourse

La plus grande beauté de la bourse n’est-elle pas son imprévisibilité ? Ce que nous avons vécu juste avant et juste après les élections américaines du 3 novembre est vraiment intrigant en regard des supposés traditionnels.

En fait, sur le plan de la rigueur budgétaire, ce sont les démocrates qui ont, et de très loin, été les « bons » élèves , avec Bill Clinton en figure emblématique de cette orientation, face à des républicains toujours soucieux de baisser les impôts plus rapidement que les dépenses publiques.

Des marchés plus prospectifs qu'il y parait?

La vue dominante est que les marchés préfèrent des autorités qui n’entravent pas, au nom de la préservation de la concurrence , les fusions et acquisitions d’entreprises, opérations qui se font avec une prime sur le cours de bourse et conduisent à un pouvoir de marché accru conduisant à un gonflement des marges bénéficiaires.

De même n’aimeraient-ils pas voir des dispositifs de lutte contre le dérèglement climatique et de préservation de la biodiversité qui alourdiraient les coûts de production et induiraient des réductions de valeur sur le capital existant, notamment dans le secteur de l’énergie fossile. D’autres domaines de la réglementation étaient aussi concernés, tel celui du salaire horaire minimum qui, avec une victoire de Joe Biden, allait être significativement relevé, ce qui aurait fait monter la masse salariale au détriment des bénéfices.

Mais il est une autre explication, dont nous aimerions qu’elle soit la bonne mais en sachant distinguer l’analyse du vœu. Ce serait que les marchés sont plus prospectifs que ce que les commentateurs supposent, et ne sont pas tant obnubilés par ce qui est bon pour les profits à court terme. Il peut s’agir de naïveté, mais il n’est pas impossible que les marchés réalisent qu’ils ont à gagner dans la durée à une revalorisation des bas salaires, à une préoccupation véritable pour l’état de santé de la population, à une cohésion sociale retissée, là où les inégalités la minent, à des règles de concurrence non complaisantes, à la promotion de l’Etat de droit aux quatre coins, à une coopération internationale plus intense et à des normes environnementales ambitieuses.